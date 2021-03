VIDELIO renforce sa gouvernance afin d’entamer un nouveau cycle de croissance sur ses marchés. Cette nouvelle étape pour le groupe a été initialisée fin janvier 2021 avec l’annonce du projet de réorganisation du capital (entrée d’HIVEST CAPITAL PARTNERS et sortie du titre VIDELIO de la Bourse).Pour orchestrer cette ambition et diriger le groupe, Pascal RIALLAND est nommé Président du Directoire à compter du 1er Mars 2021. Dans cette mission, il apportera sa double expérience des activités multinationales dans de grands groupes, et des environnements entrepreneuriaux avec des fondateurs d’envergure exceptionnelle ou des fonds de Private Equity.

Pascal RIALLAND déclare : « Je suis fier et honoré de rejoindre le groupe VIDELIO au moment où s’engage un nouveau cycle de son développement. La qualité des équipes, leur expertise, leur passion pour leurs métiers sont des actifs essentiels pour notre réussite. L’ADN « centré client » de VIDELIO, notre volonté d’apporter le meilleur service possible, et la qualité de nos relations avec un écosystème exceptionnel sont de solides atouts. Enfin, les besoins complémentaires exprimés par nos clients et prospects dans des applications, marchés ou géographies insuffisamment adressés sont une opportunité d’expansion que nous voulons saisir. Le savoir-faire des équipes VIDELIO, la récente transformation de l’organisation du travail dans les entreprises et les évolutions technologiques créent des conditions de marché particulièrement porteuses »