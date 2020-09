Jean Philippe Melet, Président du Directoire VIDELIO annonce la nomination de Florence Nony au poste de DRH Groupe.

« Au nom de tous les collaborateurs VIDELIO, je souhaite la bienvenue à Florence Nony qui nous a rejoint le 24 août dernier au poste de DRH groupe. Dans le cadre de notre plan stratégique Ambition 24, Florence Nony aura pour principale mission de développer et piloter la stratégie RH globale basée sur l’engagement et le développement des compétences de nos collaborateurs. Elle s’attachera également à faire grandir nos équipes afin de réaliser des projets à forte valeur ajoutée. Son parcours et son expertise dans les RH en France et à l’International renforceront la capacité du groupe VIDELIO à attirer et fidéliser les talents de demain ».

« Je suis ravie d’accompagner VIDELIO dans ce projet ambitieux. Mon objectif premier est de faire des RH un véritable levier de performance et de développement du Groupe VIDELIO » déclare Florence Nony.