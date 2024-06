Une chose est désormais évidente, les télécoms se positionne au centre des enjeux de productivité des professionnels. Sur ce point, ce dernier a fortement évolué ces dernières années avec la montée en puissance de nouveaux usages comme le télétravail par exemple ou encore les communications unifiées. Il est donc stratégique d’accompagner les entreprises dans cette transformation du poste télécom en s’appuyant sur des revendeurs experts. Le Channel est donc un allié incontournable des constructeurs de téléphones de bureau.

De réelles opportunités pour les partenaires et revendeurs IT

Les revendeurs sont incontestablement des partenaires stratégiques des entreprises au regard de leur proximité et des prestations qu’ils délivrent au quotidien pour accompagner leurs clients dans la mise en œuvre de projets de transformation à valeur ajoutée. Sur les télécoms, les opportunités sont aujourd’hui nombreuses à bien des égards. En effet, en France, l’évolution des infrastructures et des usages s’accélère et fait naitre de nouveaux besoins. Les partenaires peuvent alors accéder à de nouvelles sources de revenu et accompagner la transformation digitale de leurs clients sur le volet télécommunication.

Ils pourront ainsi offrir plus largement leurs services dans d’autres domaines du SI où les télécoms interviennent : infrastructure, travail collaboratif, etc. Tous ces éléments sont autant de points qui permettront aux intégrateurs et revendeurs d’élever leur proposition de valeur et leur qualité de service.

Accompagner et motiver les partenaires

Pour développer de bonnes relations avec son réseau de partenaires il est essentiel d’offrir aux revendeurs des avantages tangibles qui peuvent se matérialiser par des incitations financières comme des bonus versés après les ventes et/ou des remises avant les ventes en fonction du statut du partenaire (platine, or, argent), qui dépend non seulement du chiffre d’affaires généré mais également du niveau de certification obtenu. Les campagnes de formation techniques permettent aussi aux partenaires d’acquérir de nouveaux niveaux d’expertise, notamment dans le déploiement et le paramétrage. Nous pourrions aussi évoquer des produits gratuits, un support local, des actions marketing, etc. Des campagnes de formation techniques permettent aussi aux partenaires d’acquérir de nouveaux niveaux d’expertise, notamment dans le déploiement et le paramétrage.

Support local (ventes, technologie) pour les partenaires

Il faut aussi écouter ses revendeurs pour proposer une offre adaptée aux attentes du marché. Dans ce contexte, il est essentiel qu’ils puissent partager leurs expériences et toutes les informations qui remontent du terrain. Cela donne à chacun une réelle compréhension de la demande actuelle et où les entreprises cherchent à innover. Cela garantit que, lors de la sortie de nouveaux produits, il y a une véritable demande basée sur les besoins des clients.

Le constat est donc simple. Investir dans un réseau de partenaires à long terme et leur offrir des ressources variées est un projet rentable et pertinent pour créer de la valeur à tous les niveaux : chez le constructeur, chez le partenaire et chez le client final.

Par Snom France