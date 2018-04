Pal Alto Networks annonce dans un communiqué avoir conclu un accord définitif en vue d’acquérir l’éditeur de solutions de cybersécurité israélien Secdo. Les conditions financières de l’opération ne sont pas précisées mais selon IsraelValley, qui s’appuie sur des sources proches de l’accord, Palo Alto versera 100 millions de dollars en numéraire et en actions.

« L’acquisition apportera des fonctions EDR (Endpoint Detection and Response) sophistiquées, y compris la collecte et la visualisation de données, au module Traps de protection avancée des points de terminaison de Palo Alto Networks, afin d’améliorer sa capacité à détecter et à stopper rapidement les attaques les plus furtives », explique Palo Alto Networks dans un communiqué. « Nous pensons que les équipes des opérations de sécurité ont besoin de l’approche la plus avancée et la plus cohérente en matière de sécurité des terminaux. Avec les fonctions EDR de Secdo dans comme composantes de notre plateforme, nous allons accélérer notre capacité à détecter et à prévenir avec succès les cyberattaques à travers le cloud, les points d’accès et le réseau », commente dans le document le président et CEO de l’éditeur, Mark McLaughlin.

La finalisation de l’opération est prévue d’ici la fin du mois d’avril.

Secdo a été fondée en 2015 par son CEO, Shai Morag, et son directeur technique, Gil Barak, tous deux diplômés de l’unité 8200, une unité du renseignement de l’armée israélienne (la majeure partie du management est constituée d’anciens agents de l’unité). Selon IsraelValley, l’entreprise a levé 11 millions de dollars depuis sa création. Parmi ses investisseurs figure Mariaus Nacht, fondateur de Check Point.

Palo Alto annonce par ailleurs la finalisation de l’acquisition pour 300 millions de dollars du spécialiste de la protection des infrastructures de services cloud Evident.io.