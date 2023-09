Palo Alto Networks a tenu ce vendredi 22 septembre, la seconde édition de son événement partenaires Yearly Partners Conference. L’événement s’est déroulé au Pavillon Royal à Paris en présence de trois cents invités issus d’une cinquantaine de partenaires français. Il était sponsorisé par Google Cloud, Miel, Westcon et Exclusive Networks.

L’occasion pour le fournisseur de solutions de cybersécurité de présenter les grandes tendances du marché, de partager avec ses partenaires des clés de compréhension et des points d’attention clients, de passer en revue les scénarios de vente sur ses trois grandes plates-formes de produits, de faire un point sur les derniers programmes et services lancés…

Il en a profité pour récompenser ses partenaires les plus impliqués sur l’exercice écoulé. Orange Cyberdefense a ainsi reçu le prix du partenaire de l’année ; Spie celui du partenaire étoile montante 2023 ; Nomios a été nommé partenaire alliance de l’année ; Exaprobe a été distingué partenaire Nextwave de l’année ; Capgemini a obtenu le prix partenaire intégrateur système de l’année ; Deloitte s’est vu décerner le prix du partenaire service provider de l’année et Newlode celui de partenaire développement de l’année.

Palo Alto Networks a réaffirmé sa stratégie consistant à accompagner ses partenaires dans le développement de services gérés reposant sur ses technologies. Lors d’un entretien qu’elle nous a accordé la veille, Patricia Murphy, vice-présidente écosystèmes pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Amérique latine, s’est notamment félicitée de ce que l’entreprise a bien avancé sur le développement et la vente de services autour de sa plateforme Kortex (outils EDR et d’automatisation à destination des SOCs) et de son offre SASE.

Elle a ainsi noté que 40% du business Kortex se faisait déjà via des services gérés et que les services basés sur son offre SASE avaient enregistré une croissance de 50% parmi les partenaires que l’éditeur accompagne en direct. Parmi les partenaires ayant développé une offre de services infogérés autour de Kortex, elle a cité Exaprobe et Orange, qui a développé de nouvelles couches de services autour de son offre MicroSoc. Elle a également mentionné plusieurs partenaires – SFR Business, Exaprobe, Spie – ayant développé des services autour de son offre de sécurisation réseaux (pare-feux) Strata.

En revanche, elle a convenu qu’il restait chemin à parcourir sur Prisma Cloud, son offre de sécurisation des environnements cloud public, DevOps et SecOps. « On va investir plus sur ce sujet cette année. On est en phase de construction et de qualification de nouvelles offres. On se doit notamment d’aller vers d’autres acteurs qui viennent du monde du Cloud et du développement applicatif pour réussir », a-t-elle expliqué.