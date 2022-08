L’ex-chief product and technology officer de GoTo est promu CEO et président de la société américaine de communications unifiées qui cible les PME. Il succède à Mike Kohlsdorf, membre du conseil d’administration qui remplaçait Bill Wagner depuis son départ en janvier dernier.

« Paddy et moi avons travaillé en étroite collaboration pendant plusieurs années et je pense qu’il est particulièrement bien placé pour accompagner GoTo dans ce moment charnière de croissance accélérée et d’innovation produit », déclare l’ex-CEO de GoTo dans un communiqué.

Fort de 25 années d’expérience, Paddy Srinivasan a rejoint la société alors connue sous le nom de LogMeIn, en 2013 en tant que responsable de la stratégie produit, des partenariats stratégiques et de la satisfaction client. Il a ensuite occupé le poste de General Manager of Data, Machine Learning Platform Services chez Amazon Alexa AI avant de retourner chez GoTo en 2020. Auparavant, il avait fondé une start-up de surveillance et de gestion sur le cloud qui a été acquise par Avanade.