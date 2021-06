Le programme partenaires d’OVHcloud continue de susciter l’engouement. Depuis le début de l’année, des sociétés aussi établies qu’Orange Business Services, DXC, Atos, Sopra, Experis, Tech Mahindra ou Devoteam ont amorcé un partenariat avec l’opérateur de services cloud. Sans parler de Google dont la technologie Anthos devrait être déployée sur son infrastructure à partir de la rentrée. Des partenariats sont également en préparation avec Nutanix et Netapp.

« Incontestablement la mayonnaise prend entre OVHcloud et ses partenaires, convient l’un d’eux. Cela tient à mon avis à deux raisons principales. OVHcloud a beaucoup travaillé sur ses plateformes et notamment sur leur résilience avec l’obtention des certifications SecNumCloud et ISO 27001. L’autre raison tient au fait qu’après avoir longtemps essayé de développer le BtoB en direct via ses propres équipes services et commerciales, OVHcloud a désormais une vraie stratégie channel. »

De fait, le succès d’OVHcloud auprès du channel se constate dans l’évolution du nombre de ses partenaires contractuels, passé de 250 il y a un an à plus de 350 aujourd’hui (dont les trois quarts sont en France). Même succès pour sa marketplace éditeurs lancée fin mai 2020, qui regroupe déjà plus de 250 solutions SaaS ou managées hébergées sur ses infrastructures.

L’accroissement du nombre de ses partenaires l’a d’ailleurs contraint à ajouter de nouvelles briques à son dispositif. Une personne vient ainsi d’être recrutée avec pour mission de suivre spécifiquement les entreprises de services, « qui ont besoin d’informations et de connaître nos offres pour conseillers leurs clients dans leurs projets de transformation digitale », explique Raphaël Viant (photo), directeur des ventes indirectes d’OVHcloud. Ce dernier a déjà répertorié une dizaine de sociétés partenaires – parmi lesquelles Devoteam, Magellan, One Point ou MC2I – relevant de cette catégorie. Elles devraient être une cinquantaine à terme.

Autre nouveauté : un troisième niveau de partenariat est en cours de mise en place pour les partenaires les plus importants tels qu’Atos, qui a décidé de s’appuyer sur ses infrastructures pour sa solution cloud de confiance européenne annoncée le 1er juin, Capgemini, qui l’a référencé dans le cadre du marché cloud sur étagère Ugap qui lui a été notifié l’été dernier, ou Sopra, qui s’appuie lui-aussi sur ses infrastructures pour son PaaS de confiance Trusted digital platform. En tout quatre ou cinq partenaires qualifiés de stratégiques.

Enfin, de nouvelles certifications (« très attendues ») et de nouveaux modules e-learning sont attendus pour la rentrée de septembre.

En parallèle, OVHcloud continue de monter dans les niveaux de services avec la mise à disposition sous forme de PaaS d’une solution d’intelligence artificielle prête à l’emploi entraînée par apprentissage machine. Une nouveauté qui illustre bien le virage de l’opérateur cloud, passé d’une stratégie pure IaaS à une stratégie PaaS alimentée par l’ajout régulier de nouveaux services innovants.

Une stratégie d’innovation qui devrait continuer à entretenir l’engouement des partenaires.