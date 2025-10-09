L’éditeur ORO Commerce confirme son engagement au sein de la FEVAD en reconduisant son adhésion pour la 3ème année consécutive.

La Fédération du e-commerce et de la vente à distance fédère aujourd’hui plus de 800 entreprises. Elle est l’organisation représentative du secteur du commerce électronique et de la vente à distance. La Fevad a notamment pour mission de recueillir et diffuser l’information permettant l’amélioration de la connaissance du secteur et d’agir en faveur du développement durable et éthique de la vente à distance et du commerce électronique en France. https://www.fevad.com

À travers cette participation, Oro Commerce réaffirme son engagement à se positionner parmi les leaders de l’industrie e-commerce en France et participera activement aux différentes réunions et manifestations de l’association. ORO Commerce pourra ainsi échanger avec les autres membres, partager ses domaines d’expertises, nouer des partenariats et alliances stratégiques, mais aussi trouver de nouveaux clients.

Laurent DESPREZ, Executive VP GM EMEA pour ORO Commerce « La FEVAD fédère l’ensemble des acteurs du e-commerce français et nous permet d’échanger dans un cadre privilégié avec nos partenaires, prospects et clients. Notre équipe française et EMEA va continuer de s’y investir à long terme. À travers notre participation, nous souhaitons mettre en avant les nouvelles possibilités offertes par le e-commerce pour les acteurs du B2B. »

