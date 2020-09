Dans une interview accordée à Bloomberg, le PDG d’Orange Stéphane Richard a indiqué qu’il ramènerait « personnellement » le dividende à son niveau d’avant la pandémie dès cette année, « ce que la société avait les moyens de faire. » Prévu initialement à 70 centimes d’euro par action, le dividende avait été ensuite abaissé à 50 centimes d’euro.

Stéphane Richard a ajouté qu’il était déterminé à être plus ambitieux en matière de réduction des coûts. Interrogé sur d’éventuelles suppressions d’emplois, il a expliqué qu’il y avait un plan constant de réduction du personnel en France. Les salariés prenant leur retraite continueront à n’être que très rarement remplacés a-t-il confirmé, sans fournir d’objectifs précis. Il a toutefois indiqué que les réductions de personnel se concentreraient sur les unités de soutien et non opérationnelles.

L’opérateur historique a initié en décembre dernier un plan visant à économiser 1 milliard d’euros d’ici 2023. Outre des réductions d’effectifs, ce plan prévoit notamment la monétisation de l’infrastructure en cédant 1.500 pylônes mobiles espagnols à Cellnex, en créant des filiales spécialisées dans les tours cellulaires et en recherchant des investisseurs pour participer au déploiement du réseau dans l’Hexagone.