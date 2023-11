Le cabinet d’études Markess by exaegis a comparé les services de centre opérationnel de sécurité ou SOC managé pour le mid-market français. Les organisations et entreprises qui rentrent dans cette cible (PME, ETI, collectivités, établissements de santé, etc.) sont désormais une cible privilégiée des hackers. Avec les TPE, elles représentaient 40 % des attaques par rançongiciel traitées ou rapportées à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSI) en 2022. Moins bien outillées que les grandes entreprises ou les administrations centrales, elles ont logiquement de plus en plus recours aux services des SOC pour protéger leurs infrastructures numériques. Markess by exaegis estime que la croissance du marché français sera de 15% en 2023.

Dans son Markess Blueprint 2023 sont évaluées les offres de 22 acteurs du marché, pour lesquels se dessinent trois profils : les pure players cyber, les ESN généralistes et les spécialistes du mid-market. Les critères d’évaluation reposent sur l’étendue, la qualité et l’innovation de l’offre, l’adaptation locale, la performance commerciale, l’image et le Go-to-market. Le classement est restitué sous la forme d’un quadrant qui comprend les leaders, les visionnaires, les outsiders et les performers.

Comme le montre le graphique ci-dessous, Orange Cyberdefense domine, sur les deux axes de l’empreinte sur le marché et de l’adéquation de l’offre. Elle devance ainsi les autres leaders que sont Intrinsec, Advens, I-Tracing, Sogeti-Capgemini et Thales.

Pour le cabinet d’études, le premier atout de l’offre Orange Cyberdefense est d’abord la segmentation de son offre, avec une offre Xtended-SOC notamment (autour des technologies XDR) en parfaite adéquation avec la cible du mid-market. Elle se distingue aussi par ses qualifications (PASSI, LPM/RGS, PDIS, PRIS), la richesse de ses partenariats technologiques et l’importance des certifications (plus de 1000). Markess considère l’offre comme mature et largement éprouvée au travers de son portefeuille clients et de son fort taux de renouvellement.