La filiale entreprises d’Orange organisait le 27 septembre l’Orange Business Summit à Paris. L’occasion pour Aliette Mousnier-Lompré, directrice générale depuis mai dernier, d’exposer sa stratégie devant les salariés réunis au Carrousel du Louvre. Orange Business Services (OBS) présente désormais un profil mixte d’opérateur et d’intégrateur IT. Sur un chiffre d’affaires de prés de 8 milliards d’euros, 57% proviennent des télécoms et 43% des services IT (en hausse de 2% comparé à l’an dernier), ce qui place l’entreprise à la 3eme place des ESN en France.

Selon Aliette Mousnier-Lompré, Orange Business Services (OBS) est à un moment charnière, avec d’un coté le métier traditionnel et très rentable de la téléphonie fixe d’entreprise qui décline et pèse sur les marges et de l’autre énormément d’opportunités à saisir avec la transformation digitale.

Les activités IT ont en effet le vent en poupe avec une croissance annuelle de 10%, tirées surtout par le cloud, qui a gagné 15% en un an, la cybersécurité (+13%) la gestion des données (+8%). OBS a déjà réalisé un chiffre d’affaires d’environ 1 milliard d’euros sur le cloud et la data et espère franchir ce seuil avec la cybersécurité l’an prochain. Le projet d’introduire en bourse l’activité cybersécurité n’est plus à l’ordre du jour selon la nouvelle DG, la tendance étant plutôt à l’intégration transversale de la cybersécurité dans tous les projets.

A l’avenir OBS dit vouloir axer ses efforts sur cinq métiers stratégiques : l’accompagnement de la transformation des infrastructures numériques ; la data et l’intelligence artificielle ; le collaboratif ; la transformation de l’expérience client et des centres de contacts ; l’industrie 4.0 avec notamment l’IoT et les jumeaux numériques.

Le modèle opérationnel et la nouvelle organisation d’OBS font l’objet de discussions avec les partenaires sociaux avec une mise en place prévue début 2023. Face à la pénurie de talents, la filiale dit aussi vouloir accélérer sa politique de formation, y compris sur les métiers du cyber et de la data, mais également relancer une campagne de recrutement.