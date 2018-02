Aujourd’hui, plus de 50% des entreprises auraient déjà basculé leur messagerie dans le cloud selon Orange Business Services qui estime que 44% des lignes téléphoniques vont à leur tour basculer d’ici 2020. Un mouvement qui touche également l’ensemble des solutions de communication, de collaboration, ainsi que les applications métier.

« Le passage d’une communication en chat qui se transforme en appel téléphonique puis en conférence à plusieurs participants avec partage de document, c’est le quotidien de nombreux collaborateurs dans les entreprises. Les suites de communication et de collaboration dans le cloud répondent à ces nouveaux usages », insiste dans un communiqué l’opérateur-intégrateur qui compte bien profiter de ce mouvement en lançant Teaming, une offre de téléphonie et de collaboration unifiée destinée aux PME de 50 à 500 salariés. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’un bouquet de services pour communiquer (téléphonie, messagerie électronique, chat), collaborer (audio, vidéo et web conférences, …), créer et partager des documents (suite bureautique en ligne). Chose intéressante, cette solution « co-construite pendant plusieurs mois en collaboration avec un panel de « clients consultants » », est indépendante du réseau internet et donc utilisable sur le réseau d’un opérateur concurrent.

« Décider de développer pour les entreprises une offre agnostique en matière de réseau est un choix fort pour un opérateur. Nous avons la conviction que pour basculer rapidement vers une solution de collaboration IP dans le cloud, les PME ont besoin d’agilité, quelle que soit leur infrastructure », commente dans le communiqué Olivier Ménez, directeur marketing Communications Unifiées chez Orange Business Services.