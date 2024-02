Avec sa nouvelle offre Circular Mobility, la filiale BtoB d’Orange promet de réduire jusqu’à 40% l’empreinte carbone des flottes de mobiles d’entreprise. L’offre comprend une sélection d’une trentaine de mobiles neufs à faible empreinte carbone ou reconditionnés. Elle est proposée en location avec des formules de leasing de 24 ou 36 mois, avec des forfaits data et un service de reprise qui garantit le reconditionnement ou le recyclage des terminaux. Orange Business fournit une évaluation de l’empreinte carbone de la solution mobile dont le mode de calcul et les données sont validées par l’AFNOR.

Comparé à un scénario de référence avec achats de terminaux et utilisation sur 24 mois, la nouvelle offre prétend réduire l’empreinte carbone de plus de 25% grâce au choix de terminaux durables et aux services de recyclage ou de reconditionnement. Le taux atteindrait 40% grâce à l’allongement de la durée de détention sur 36 mois. L’empreinte carbone est évaluée à 26,5 kg par an et par terminal dans le scénario de référence, à 19,43kg avec l’offre sur 24 moins et à 15,83 kg avec l’offre sur 36 mois.

Pour l’opérateur, cette solution s’inscrit dans le cadre de son engagement à réduire l’impact écologique de ses activités et des usages télécom.

« Orange Business agit globalement avec le reste du Groupe pour que 30% des téléphones mobiles commercialisés soient, à l’horizon 2025, collectés en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage », précise Aliette Mousnier-Lompré, Directrice Générale Orange Business dans un communiqué.