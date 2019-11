Enreach, acteur européen en forte croissance dans le domaine des communications unifiées, renforce sa position sur le marché des technologies de l’information et des télécommunications en Europe avec l’acquisition de M Mobility A / S («M Mobility»), un fournisseur de services danois spécialiste de solutions de télécommunication B2B destinées aux petites et moyennes entreprises (PME). Fondée en 2010, M Mobility offre des services et du matériel de télécommunication packagés en solutions sur mesure.

Expansion de l’activité commerciale au Danemark

Grace à l’acquisition de M Mobility, Enreach, soutenu par l’investisseur paneuropéen Waterland, étend significativement son positionnement au Danemark. M Mobility est la deuxième acquisition d’Enreach sur le marché des télécommunications B2B au Danemark, après ipnordic. Cette acquisition contribue ainsi à renforcer sa forte présence sur le marché des PME.

Stijn Nijhuis, PDG d’Enreach: « L’acquisition de M Mobility est un très bon exemple de notre stratégie de croissance externe et de développement, et des opportunités qu’elle offre à notre groupe. Cette acquisition renforcera notre présence sur le marché danois et nous aidera à accéder à de nouvelles opportunités de croissance auprès des clients de M Mobility qui pourront bénéficier des fonctionnalités enrichies du portefeuille de produits d’ipnordic. Les deux sociétés mettent fortement l’accent sur l’excellence de leur relation client, illustrée par un temps de réponse moyen du service client inférieur à 15 secondes. Nous sommes donc très heureux de pouvoir intégrer M Mobility au sein de notre groupe. »

Un guichet unique

M Mobility propose un guichet central à ses clients, en leur offrant des solutions sur mesure avec un seul point de contact et une facture unique apportant simplicité et facilité. Cette proposition de valeur sans précédent garantit un service client d’excellente qualité qui se traduit par une grande satisfaction des utilisateurs.

M Mobility continuera à mener ses opérations de manière indépendante tout en tirant parti des fortes synergies du groupe. La société reste basée à Copenhague, au Danemark. Søren Mathiesen Hass, fondateur et PDG de la société, continuera à diriger l’entreprise aux côtés de son équipe de direction expérimentée.

Søren Mathiesen Hass déclare : « Nous sommes ravis de faire partie d’Enreach et de contribuer à la mission du groupe, ainsi que de permettre aux entreprises de travailler plus efficacement en ayant accès aux meilleurs outils de communication et de collaboration. Chez M Mobility, nous nous engageons à développer notre clientèle en offrant un guichet unique aux PME. En rejoignant Enreach, nous contribuerons davantage à la croissance de nos clients en leur proposant un portefeuille de produits plus étendu et en collaborant étroitement avec ipnordic. Nous bénéficions donc de tous les fondamentaux nécessaires pour connaitre une croissance durable sur le marché danois. »