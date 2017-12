Oracle a l’intention d’acquérir l’éditeur canadien Aconex, un spécialiste des logiciels SaaS destinés à la gestion des équipes dans le secteur de la construction. Le prix proposé est de 7,80 dollars australiens par action ce qui valorise l’entreprise à environ 1,2 milliard de dollars US. L’opération devrait être finalisée au cours du premier semestre 2018.

La plateforme de gestion pour la construction d’Aconex connecte les équipes et les processus projet sur l’ensemble du cycle de vie, depuis l’appel d’offres jusqu’à la livraison et le DOE (dossier des ouvrages exécutés).

La société, qui possède un bureau à Cachan (94), revendique l’aide à la réalisation de 16.000 projets dans 70 pays pour une valeur cumulée de 1.000 milliards de dollars US. Parmi ses clients dans l’Hexagone on peut citer ADP, Vinci Construction Grands Projets, Nodal ou encore Rosace Déploiement, en charge du déploiement du réseau très haut débit sur le territoire alsacien.

« Livrer des projets à temps et en respectant le budget constituent les plus grands impératifs stratégiques pour les entreprises de construction et d’ingénierie », commente dans le communiqué Mike Sicilia, senior vice-président et directeur général de l’unité Construction & Engineering Global Business d’Oracle. « Avec l’intégration d’Aconex nous pouvons réaliser plus rapidement notre mission en offrant la solution cloud de gestion de projet la plus avancée qui soit à une industrie pesant 14 billions de dollars. »

Le conseil d’administration d’Aconex s’est prononcé à l’unanimité en faveur de l’opération.