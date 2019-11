Oracle reporte à plus tard la nomination d’un nouveau co-CEO en remplacement de Mark Hurd, décédé le mois dernier. Selon Bloomberg, qui s’appuie sur des sources proches du dossier, un candidat interne se verrait confier la présidence de la firme de Redwood Shores pendant un certain temps afin d’acquérir les compétences nécessaires pour accéder à la direction. La personne choisie pour prendre les rênes de l’éditeur serait un manager doté de compétences techniques ou produits. En attendant, le contrôle d’Oracle serait laissé au tandem actuel composé de Larry Ellison, 75 ans, président et fondateur de la société, et Safra Catz, 57 ans, co-CEO. Selon nos confrères, Larry Ellison a présenté cinq candidats potentiels, doté de compétences techniques ou produits, mais aucun d’entre eux n’a été considéré comme suffisamment expérimenté pour partager la direction avec Safra Catz on précisé les sources.

En septembre dernier, après le départ de Mark Hurd pour raisons médicales, Larry Ellison avait indiqué qu’il nommerait au conseil d’administration cinq personnes susceptibles de devenir un jour CEO de « nouvelle génération ». Il avait alors indiqué que Steve Veranda, 50 ans, vice-président exécutif chargé du développement des applications, et Don Johnson, vice-président directeur de Oracle Cloud Infrastructure étaient des candidats potentiels.