Oracle enrichit son offre de cloud hybride. La firme récemment installée à Austin, vient en effet de lancer Oracle Roving Edge Infrastructure, une nouvelle offre qui apporte à la périphérie des services d’infrastructure de base. Elle repose sur des Roving Edge Device (RED), des nœuds de serveur résistants, portables et évolutifs. Les clients peuvent ainsi exécuter des charges de travail cloud partout où elles en ont besoin. « Que ce soit à l’arrière d’un avion, d’un observatoire polaire ou d’un pétrolier au milieu de l’Atlantique, la puissance d’Oracle Cloud est toujours accessible avec Oracle Roving Edge Infrastructure », annonce Oracle dans un communiqué.

« Les clients veulent avoir le choix lorsqu’il s’agit d’exécuter des charges de travail dans le cloud. Chaque client a des exigences différentes en fonction de la souveraineté et de l’évolutivité des données ou de sa volonté de profiter de l’expérience complète d’un cloud public sur site avec tous les services cloud d’Oracle. Oracle Roving Edge Infrastructure en est le dernier exemple en fournissant des services d’infrastructure de base à des sites distants », indique dans le document Clay Magouryk, executive vice-president Oracle Cloud Infrastructure.

Configurés avec les applications des clients, les RED permettent d’exploiter des applications cloud et des charges de travail sur le terrain, y compris les inférences d’apprentissage automatique, l’intégration et la réplication des données en temps réel, l’analyse augmentée et les entrepôts de données. Ils fournissent en outre des services de cloud computing et de stockage à la périphérie des réseaux, permettant ainsi un traitement à faible latence, car plus proche du point de génération et d’ingestion des données.

L’Oracle Roving Edge peut être déployé en tant que périphérique unique ou en clusters de cinq à 15 périphériques. Chaque appareil comprend 40 OCPU, un GPU Nvidia T4 Tensor Core, 512 Go de mémoire et 61 To de stockage. Le prix de la location est de 160 dollars par appareil et par jour.