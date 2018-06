Travaillant déjà avec des revendeurs, Oodrive a décidé d’étendre ses activités partenaires. L’éditeur, né dans le cloud il y a 18 ans, a ouvert fin 2017 son programme partenaire Accelerate aux intégrateurs, éditeurs et sociétés de consulting.

Oodrive a choisi d’innover pour ses partenaires et de repenser l’ensemble de son dispositif pour mieux les accompagner. L’objectif de la dernière mouture de son programme Accelerate est ambitieux : associer ses partenaires à sa croissance.

Oodrive organise des rendez-vous réguliers d’échanges avec son réseau de partenaires (webinars roadmap, formations, club utilisateurs, trophées partenaires, etc). Avec le programme Accelerate, le spécialiste du Cloud va plus loin. « Oodrive a investi dans des technologies modernes et agiles », a expliqué Cédric Mermilliod, co-fondateur du groupe spécialisé dans le solutions cloud hautement sécurisées et à l’origine du réseau partenaire.

L’investissement d’Oodrive pour son réseau de partenaire en 2017 s’était notamment traduit par la mise en place d’un LMS (Learning Management System). Cette technologie permet de dispenser une formation en ligne gratuite pour une forte montée en compétence rapidement.

Parmi les nouveautés 2018 du programme partenaire Accelerate, Oodrive va permettre aux partenaires de piloter leur business et leur marketing avec un PRM (Partner Relationship Management). Ils pourront ainsi bénéficier de fonctionnalités telles que la déclaration des leads, l’enregistrement des opportunités, le co-branding de ressources ou encore l’envoi d’emailings pré-packagés, « très utiles pour lever de nouvelles affaires ».

Le développement du Channel chez Oodrive ne se limite pas à un investissement dans de nouvelles technologies. Le groupe français mise également sur l’investissement humain. Le recrutement de profils spécialisés dans l’accompagnement de partenaires grossistes, éditeurs ainsi que l’accompagnement marketing dédié aux partenaire fait partie intégrante du programme Accelerate. D’autres profils vont très prochainement étoffer l’équipe partenaire d’Oodrive et ainsi faire de 2018 l’année la plus importante en terme de recrutement.

Afin d’accentuer encore son soutien au réseau partenaire, Oodrive va également mettre en place un Fond de Développement Marketing (MDF) créant ainsi un moteur financier permanent pour soutenir ses partenaires dans la création de nouvelles opportunités d’affaires. « Le pourcentage provisionné par Oodrive pour ses partenaires sera supérieur aux standards du marché », a expliqué Olivia Halimi, responsable marketing partenaire et alliance d’Oodrive.

Quelques mois à peine après le lancement du programme, plus de 60 partenaires ont d’ores et déjà rejoint Accelerate et plus d’une centaine ont manifesté leur intérêt pour s’associer au réseau d’Oodrive. Les trophées partenaires seront annoncés lors d’un afterwork organisé par Oodrive le 12 juin prochain (s’inscrire ici).

Oodrive, le partenaire de confiance pour la gestion des données sensibles, propose à ses clients et partenaires, des solutions de partage, de sauvegarde et de confiance numérique répondant aux exigences européennes les plus élevées en matière de sécurité et de confidentialité.

Oodrive a par ailleurs acquis récemment deux sociétés dont les technologies permettront de développer encore le portfolio de ses partenaires : les certificats SSL et le Digital Asset Management, présentés également durant l’afterwork du 12 juin sur la terrasse parisienne de l’éditeur.