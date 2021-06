L’éditeur Ascensio System, éditeur de la suite bureautique OnlyOffice, renforce sa stratégie de distribution indirecte pour soutenir sa croissance à l’échelle nationale.

Dans ce contexte, l’éditeur veut renforcer son réseau en s’entourant de nouveaux partenaires distributeurs et revendeurs qui seront en charge de commercialiser et mettre en œuvre les solutions de l’éditeur, dont les dernières versions d’ONLYOFFICE Docs et Desktop Editors.

Sur ce sujet, Ascensio System souhaite avant tout s’entourer de partenaires disposant de solides compétences dans la vente et la mise en œuvre de solutions bureautiques et de gestion à destination des entreprises. Ce type d’accord permettra de créer de la valeur ajoutée pour les futurs partenaires qui pourront accroitre leur avantage concurrentiel en proposant à leurs clients une suite bureautique de nouvelle génération.

Afin de garantir le succès de sa politique Channel, Ascensio System a défini un programme d’accompagnement qui intègre notamment de nombreuses ressources techniques, marketing et commerciales (formations, support dédié, accompagnement, documentations marketing, etc.). L’éditeur sélectionnera ses partenaires dans une logique de coopération de long terme.

Galina Goduhina, directrice commercialechez Ascensio System : « Nous souhaitons renforcer notre politique de vente indirecte pour accélérer notre croissance et diffuser largement nos solutions sur tout le marché français. Nous avons développé une offre unique qui permet aux entreprises de gagner en productivité et en confort de travail dans leurs opérations bureautiques. En commercialisant nos solutions, nos partenaires pourront accroitre leur avantage concurrentiel sur un marché en très forte croissance. Nous sommes donc un réel vecteur de croissance pour nos partenaires et leur permettons d’offrir une véritable valeur ajoutée à leurs clients en leur proposant des outils ouverts et reconnus sur le marché pour leur fiabilité et leur performance. »