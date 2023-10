ONLYOFFICE Docs 7.5 est disponible avec tout nouvel éditeur PDF, césure automatique, sauts de page et les flèches de repérage dans les feuilles de calcul, les lecteurs d’écran, et d’autres améliorations

La dernière version de la suite bureautique open-source comporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Les développeurs d’ONLYOFFICE Docs ont publié la version 7.5 des éditeurs en ligne avec de nombreuses nouveautés, y compris l’éditeur PDF, la césure automatique, la conservation du délimiteur CSV appliqué, les sauts de page, les traces précédentes et dépendantes, la transition Morph, les lecteurs d’écran, et d’autres fonctionnalités utiles.

Nouvel éditeur PDF

Le format PDF est un format de fichier extrêmement populaire dans le flux de travail des entreprises. Les utilisateurs doivent ouvrir diverses brochures au format PDF, remplir et signer des accords et des contrats avec des partenaires et des collègues, etc.

Compte tenu de ce fait, l’équipe d’ONLYOFFICE présente la première version de son propre éditeur PDF qui prend en charge les annotations, y compris le surlignage de texte, le soulignement et le barrage, le remplissage de formulaires, les commentaires et les dessins.

Dans les prochaines versions, l’édition collaborative des fichiers PDF sera également ajoutée.

Coupure de mots automatique

Suite à de nombreuses demandes d’utilisateurs, notamment dans le secteur de l’éducation, les développeurs ont ajouté l’option de coupure de mots automatique pour les documents textuels. Cette option permet de rédiger des documents sans avoir à mettre manuellement des traits d’union en fin de ligne. Lorsque les utilisateurs modifient les marges, les mots sont automatiquement séparés par un trait d’union lorsque cela est nécessaire. Cette fonctionnalité se trouve dans l’onglet Mise en page.

Amélioration du traitement de texte

Le nouveau paramètre avancé introduit une sélection intelligente des paragraphes. S’il est activé et que le paragraphe entier est sélectionné – mais sans symbole de paragraphe – ce symbole est automatiquement ajouté à la sélection.

Pour ceux qui utilisent les contrôles de contenu, le processus de travail devient plus confortable. Lorsque les utilisateurs activent puis modifient le contenu de l’élément de contrôle inséré, le contrôle lui-même est automatiquement supprimé, mais son contenu est conservé. Le même scénario s’applique lorsque l’on clique manuellement sur l’option Supprimer le contrôle de contenu.

Prise en charge du délimiteur CSV appliqué

Une autre demande populaire des utilisateurs d’ONLYOFFICE a été satisfaite par les développeurs. Lors de l’ouverture de fichiers CSV, les derniers paramètres sélectionnés – délimiteur et encodage – sont sauvegardés dans la mémoire locale, ce qui évite aux utilisateurs de devoir les modifier à chaque fois.

Affichage des relations entre les formules et les cellules

La dernière version comprend les options Repérer les précédents et Repérer les dépendants qui affichent graphiquement et tracent les relations entre les cellules et les formules à l’aide de flèches de traçage, aidant ainsi les utilisateurs à vérifier plus facilement leurs formules.

Plus de fonctionnalités utiles dans le tableur

ONLYOFFICE Docs v7.5 apporte de nombreuses améliorations au tableur. Il est possible d’insérer des sauts de page pour diviser une feuille de calcul en pages séparées pour l’impression, d’ajouter des images aux en-têtes et pieds de page, de personnaliser les marges supérieures et inférieures, et de déplacer des lignes et des colonnes dans une feuille de calcul en utilisant le glisser-déposer.

La version 7.5 offre également aux utilisateurs des tableaux croisés dynamiques améliorés, notamment la possibilité de définir le format des chiffres via les paramètres du champ ainsi que l’option Afficher les détails accessible via le menu contextuel ou en double-cliquant sur la cellule du tableau croisé dynamique.

En outre, l’éditeur de feuilles de calcul propose la formule SORTBY, des filtres par date, la saisie automatique des jours de la semaine et des mois, la possibilité d’ajuster les marges pour l’impression à l’aide de préréglages, et l’option Afficher les formules qui permet d’afficher la formule dans chaque cellule au lieu de la valeur obtenue.

Nouvelles fonctionnalités dans l’outil de présentations

L’outil de présentations redessiné avec la couleur de l’éditeur mise à jour apporte la transition Morph qui permet d’animer un mouvement fluide d’une diapositive à l’autre. Elle peut être appliquée aux objets, aux mots et aux lettres. En plus de ce nouveau type de transition, il est possible de définir le nom de l’objet – pour faire correspondre des objets tels que des formes et des images sur des diapositives voisines.

Les paramètres de l’en-tête et du pied de page sont désormais ajustés via deux sections – « Diapositive et notes » et « Documents à distribuer » – pour une disposition plus pratique des éléments correspondants dans les présentations.

En outre, l’éditeur de présentation est complété par des astuces pour les espaces réservés aux diapositives, la possibilité de sélectionner la diapositive à partir de laquelle la numérotation commence et d’ajouter des SmartArts par l’intermédiaire d’un espace réservé.

Accessibilité : Lecteurs d’écran

ONLYOFFICE a lancé les lecteurs d’écran en mode BETA. Ils restituent les actions effectuées dans les éditeurs sous forme de sortie vocale, facilitant ainsi le travail des utilisateurs souffrant d’un handicap visuel ou d’une déficience visuelle.

Autres nouveautés utiles

Pour une expérience utilisateur plus confortable, les développeurs ont également ajouté le paramètre Masquer la barre d’outils d’équation, l’option Modifier les points – dans le menu contextuel de la forme et dans le panneau de configuration de droite, ainsi qu’un accès rapide aux symboles les plus populaires et les plus utilisés.

D’autres mises à jour incluent des conseils pour les espaces réservés dans les SmartArts d’images et l’ouverture des éditeurs avec la dernière mise à l’échelle appliquée.