L’équipe du projet open-source ONLYOFFICE est ravie d’annoncer la sortie de la nouvelle solution ONLYOFFICE DocSpace qui permet aux équipes et aux entreprises de renforcer la collaboration documentaire avec leurs clients, leurs partenaires commerciaux, leurs sous-traitants et les utilisateurs externes.

Pour améliorer la collaboration documentaire avec d’autres organisations, les développeurs d’ONLYOFFICE ont enrichi leur gamme de produits d’une toute nouvelle solution – ONLYOFFICE DocSpace, basée sur le concept de salles – des espaces spéciaux avec des permissions prédéfinies.

La première version propose deux types de salles : les salles de collaboration pour la coédition en temps réel et les salles personnalisées avec des paramètres flexibles pour n’importe quel objectif professionnel. Lors de la création d’une salle personnalisée, vous pouvez autoriser l’accès au contenu en vue d’une lecture uniquement, demander des commentaires ou une révision, partager des salles pour remplir des formulaires, etc. Ainsi, vous n’avez pas besoin de partager chaque document ou dossier indépendamment. Il vous suffit de définir les autorisations d’accès requises pour tous les fichiers d’une même salle.

ONLYOFFICE DocSpace est livré avec des éditeurs et des visionneurs collaboratifs, permettant de travailler sur tout type de contenu, y compris les documents texte, les feuilles de calcul, les présentations, les formulaires à remplir, les livres électroniques et les fichiers PDF. Le stockage et la visualisation de fichiers multimédias sont également possibles.

Construit en mettant l’accent sur la sécurité, ONLYOFFICE DocSpace est conforme aux principales normes de confidentialité des données, telles que RGPD et HIPAA, et fournit toutes les fonctionnalités requises pour protéger les informations sensibles, telles que l’algorithme de cryptage AES-256, le protocole HTTPS, JWT, le suivi des activités et les rapports d’audit, l’authentification à deux facteurs (2FA), l’authentification unique (Single Sign-On), domaines de messagerie de confiance, durée de vie de la session, restriction IP, sauvegardes de données et bien plus encore.

Actuellement, ONLYOFFICE DocSpace est disponible dans un cloud public sécurisé fourni par Amazon. Toutefois, il est possible de connecter diverses solutions de stockage en nuage de tiers, telles que DropBox, Nextcloud ou OneDrive, pour sauvegarder les données. La version auto-hébergée de DocSpace arrivera bientôt.

Plans tarifaires et prix

ONLYOFFICE DocSpace est proposé en deux tarifs – un plan Startup gratuit et un abonnement professionnel.

Le plan Startup gratuit comprend 1 administrateur, 2 utilisateurs avancés, jusqu’à 12 salles, un nombre illimité d’utilisateurs dans chaque salle et 2 Go d’espace de stockage. Il s’agit d’une offre à durée limitée.

Le prix du Business plan est calculé en fonction du nombre choisi d’administrateurs/utilisateurs avancés. Le paiement s’effectue via le portail client Stripe.

Le plan Business vous permet de créer un nombre illimité de salles et d’utilisateurs, d’appliquer une stratégie de marque et de personnalisation, de suivre les connexions et les actions des utilisateurs, d’activer la sauvegarde automatique.

Les établissements d’enseignement et les organisations à but non lucratif bénéficient de réductions spéciales.

À propos d’ONLYOFFICE

ONLYOFFICE est un projet open-source axé sur le traitement avancé et sécurisé des documents. Avec plus de 10 millions d’utilisateurs dans le monde, il s’agit d’un innovateur reconnu dans le domaine de la bureautique en ligne. ONLYOFFICE est très demandé dans de nombreux domaines, y compris le commerce, la technologie, la fabrication et la finance, les groupes éducatifs et scientifiques, les organisations internationales et le secteur public, etc.

ONLYOFFICE est développé par Ascensio System SIA, une société informatique de premier plan ayant des bureaux en Lettonie, en Serbie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, à Singapour, en Arménie et en Ouzbékistan. En outre, le projet dispose d’une large communauté de développeurs et de contributeurs du monde entier.

ONLYOFFICE peut être déployé sur toutes les plateformes, y compris Windows, Linux, macOS, Android et iOS, ainsi que sur tous les appareils. Un moteur unique pour les versions en ligne, mobile et de bureau garantit un passage transparent du travail hors connexion au travail en ligne et vice versa.

Liens utiles

Site web officiel — https://www.onlyoffice.com/fr/

ONLYOFFICE DocSpace — https://www.onlyoffice.com/fr/docspace.aspx

Code source du projet — https://github.com/ONLYOFFICE