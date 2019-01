L’éditeur de solutions de gestion des identités et des accès californien OneLogin a levé 100 millions de dollars de fonds de série D afin notamment d’étendre ses activités à la technologie blockchain et aux administrations américaines.

OneLogin a indiqué que l’argent levé lui permettra d’augmenter considérablement ses effectifs, renforcer son écosystème de partenaires, accélérer l’adoption de ses nouveaux produits, tels que l’authentification multifactorielle et poursuivre sa croissance en dehors de l’Amérique du Nord, tout particulièrement en Europe (la société a été créée par son directeur technique, le Danois Thomas Pedersen). La levée de fonds était dirigée par de nouveaux investisseurs, Greenspring Associates et Silver Lake Waterman, auxquels se sont ajouts les investisseurs actuels investors CRV et Scale Venture Partners.

.OneLogin, qui emploie environ 250 personnes, a levé plus de 170 millions de dollars depuis sa création il y a dix ans.

Au cours de l’année écoulée, OneLogin a augmenté ses effectifs de 50% et le chiffre d’affaires généré par les nouveaux clients nets a plus que doublé a expliqué à CRN le président et CEO de la société, Brad Brooks. Il estime que grâce à l’injection de capital, la croissance des ventes sera de l’ordre de 40 à 70% au cours des trois prochaines années, dépassant ainsi largement la croissance du marché, prévue entre 30 et 40%. « La marée monte aussi vite qu’un tsunami. Nous gagnons les parts de marché de nos concurrents », a-t-il ajouté. Basée à San Francisco, l’entreprise revendique 2.500 clients dans le monde parmi lesquels Dell EMC, Airbus, BIC ou encore la NASA.

Une partie des fonds servira à recruter des spécialistes de la technologie blockchain, laquelle génère déjà 70% du chiffre d’affaires de l’entreprise. OneLogin compte notamment développer des fonctionnalités supplémentaires permettant de savoir de manière proactive qui a accès à la chaîne.

La société, qui a développé un canal de vente indirecte, souhaite s’entourer de plus de partenaires technologiques auxquels il propose un programme de formation et de certification.