L’éditeur de solutions de gestion des identités et des accès californien vient de nommer Kévin Navette au poste de directeur des ventes Europe du Sud. Bien que basé à Londres, il est chargé entre autres de développer le marché français auquel il consacrera 50% de son temps. C’est le premier francophone à couvrir le marché français. La France était jusqu’à présent couverte par le directeur des ventes EMEA basé en Allemagne.

L’arrivée de Kévin Navette s’inscrit dans la vague de recrutements ouverte à la suite de la dernière levée de fonds. D’un montant de 22,5 M$, celle-ci porte à 75 M$ le cumul des fonds levés depuis la création de la société en 2009. Un financement rendu possible par les gains de parts de marché de OneLogin dans le secteur de la gestion des accès, souligne la société dans son communiqué de presse.

Au-delà de l’IAM (identity and access management), OneLogin se positionne sur l’UAM (unified access management) avec une solution d’IDaaS (gestion des identités et des accès en tant que service) capable de gérer aussi bien l’accès aux applications sur site que dans le Cloud. Concentré au départ en Amérique du Nord, le marché de l’UAM s’ouvre actuellement en Europe.

D’où le recrutement intense de ces derniers mois. L’éditeur, qui revendique plus de 2.000 clients utilisateurs de sa solution, explique ainsi que son effectif mondial a bondi de 30% au cours des sept derniers mois pour atteindre 220 personnes. Et son effectif EMEA a doublé. La montée en charge devrait se poursuivre sur la seconde partie de l’année, avec les probables recrutements en France d’un ingénieur commercial et d’un responsable technique. La société ne divulgue pas ses revenus, ni le rythme de sa croissance mais affirme avoir enregistré sur ce premier semestre 2018, les deux meilleurs trimestres de son histoire.

En France, OneLogin revendique déjà plusieurs clients en production, parmi lesquels Airbus, et un partenaire, Synetis, signé en septembre dernier. L’une des missions de Kévin Navette va être d’en recruter de nouveaux.

OneLogin est référencé dans le dernier quadrant magique IAM du Gartner dans la catégorie des visionnaires. Il est positionné au même niveau que Centrify et CA Technology en termes de capacité d’exécution et rivalise avec Ping Indentity, Oracle et IBM, placés eux en bas du carré des leaders, en termes de complétude d’offre.