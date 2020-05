Office Depot va supprimer 13.100 emplois et fermer un nombre indéterminé de magasins de vente au détail et de centres de distribution dans le monde révèle CRN qui s’appuie sur un document déposé par la société auprès de la SEC. Le spécialiste des fournitures du bureau va restructurer ses activités pour se renforcer dans les services informatiques.

Cette restructuration va entraîner des charges de 543 millions de dollars financées par les opérations et les fonds de caisse d’ici la fin de 2023 mais devrait permettre d’économiser d’ici-là 860 millions de dollars.

« Office Depot a récemment annoncé un plan de restructuration visant à réorienter ses objectifs opérationnels afin de prendre en charge ses solutions business to business et ses unités opérationnelles de services informatiques et à améliorer les coûts. La mise en œuvre du plan de restructuration devrait être pratiquement achevée d’ici la fin de 2023 et pourrait potentiellement inclure des fermetures de magasins de détail et de distribution et des réductions d’effectifs », a indiqué la société dans un communiqué transmis à nos confrères.

La firme de Boca Raton, en Floride, a annoncé en novembre le lancement d’une étude sur l’intégration de ses deux entreprises B2B – CompuCom et Business Services Division – dans une holding baptisée ODP Corp.

Lors de la présentation des résultats trimestriels de la société en mai dernier, le CEO Gerry Smith avait déclaré qu’Office Depot était touché par la pandémie de coronavirus, mais que ses produits commerciaux et technologiques combinés aux activités de support technologique et à l’expertise de CompuCom l’avait bien positionné pour répondre aux besoins d’une main-d’œuvre distribuée et des environnements d’apprentissage virtuels.

L’arrivée d’Office Depot sur le marché IT lorsque différents magasins de l’enseigne se sont lancés dans l’assistance technique informatique. Le principal pas a toutefois été franchi en octobre 2017 lorsque Office Depot a fait l’acquisition pour environ un milliard de dollars de CompuCom, un fournisseur de services gérés et revendeur de produits IT, auprès du fonds Thomas H. Lee Partners.