L’opérateur cloud nantais Oceanet Technology annonce avoir renouvelé sa certification Iso 27001 pour ses offres d’infogérance en France et en Suisse et avoir obtenu la certification Hébergeur de données de santé (HDS). « Nous avons amélioré et étendu notre système de management de la sécurité de l’information, déclare dans un communiqué Guillaume Sevestre, responsable de la sécurité des systèmes d’informations d’Oceanet Technology. Cela nous permet [d’être] parfaitement armés pour accompagner la transformation digitale des acteurs de la santé ».

Oceanet Technology a été certifié par L’ASIP Santé (l’agence française de la santé numérique) sur les six activités de la norme HDS (mise à disposition et maintien en condition opérationnelle des sites physiques ; de l’infrastructure matérielle ; de l’infrastructure virtuelle ; et de la plateforme d’hébergement d’applications du système d’information utilisé pour le traitement des données de santé ; administration et exploitation ; et sauvegarde des données de santé).

Certifié Advanced Consulting Partner pour Amazon Web Service (AWS) et Gold Microsoft Partner pour Azure, gestionnaire de six datacenters, Oceanet Technology opère les plateformes de ses clients tant sur des clouds privés que sur des clouds publics. « Le Cloud public apporte un haut niveau de sécurité, à condition de maitriser sa mise en œuvre et les limites de responsabilité entre l’hébergeur cloud et le client, poursuit Guillaume Sevestre. La valeur ajoutée d’Oceanet Technology se situe dans son expertise sur la sécurisation des données et des applications. »

Oceanet Technology compte actuellement 160 collaborateurs et réalise près de 30 M€ de chiffre d’affaires annuel.