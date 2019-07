« Je pense que Nutanix est d’une certaine manière au bout de sa stratégie. Que vont-ils faire à présent ? Avec leurs offres, leur capacité à évoluer plus loin que là où ils se trouvent est un problème. Je pense que notre envergure et notre capacité à évoluer sont presque illimitées. Nous avons renforcé notre position grâce à VxRail avec vSAN. Nous respectons Nutanix en tant que concurrent, ils ont aidé à créer la catégorie [de produits], mais maintenant, je dirais que nous avons un meilleur produit, une meilleure stratégie et une bien meilleure vision de ce qui se passe. » Ce sont les propos tenus le patron de VMware, Pat Gelsinger à nos confrères de CRN, à l’occasion de la publication du dernier baromètre d’IDC consacré au marché de l’hyperconvergence, un document qui met en relief la nette progression de Dell EMC.

Pat Gelsinger a ajouté que VMware et Dell travaillaient sur une stratégie HCI commune depuis des années, ce qui a abouti à leur domination dans le monde entier. « Vous prenez l’une des forces de vente les plus connues du marché – Dell EMC -, une force de vente agressive et capable. Si vous leur donnez un produit médiocre, ils se débrouillent bien. Si vous leur donnez un excellent produit, ils tuent la concurrence tout simplement. »

Interrogé par nos confrères, le CEO de Nutanix, Dheeraj Pandey, a répondu qu’il était extrêmement confiant dans la stratégie de sa société. « Notre stratégie est à l’origine de la création du marché du HCI et a suscité d’assez bonnes réactions concurrentielles. Toutefois, fondamentalement ces sociétés passent à côté du virage important que nous prenons vers la création d’une entreprise de logiciels basés sur les abonnements. Dans deux ans, nous serons très heureux d’avoir effectué cette transition difficile plus tôt, alors que d’autres qui s’appuient sur leur héritage souffriront d’avoir attendu. Je comprends l’esprit de compétition de Pat qui tente de nous bouter dehors au milieu de cette transition, mais il s’agit d’un voyage à long terme qui ne se circonscrit pas à un rapport trimestriel sur les parts de marché. Avec le meilleur produit, une stratégie bien définie et une clientèle enthousiaste nous jouons sur le long terme. Je crois en nos chances. » Il a ajouté que la transition de Nutanix vers une entreprise software only avançait plus rapidement que prévu, que l’exécution sur le terrain s’améliorait avec la génération de leads, la construction de pipelines et le développement des recrutements.