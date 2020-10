« Le mandat de Pandey en tant que CEO ne devrait pas se prolonger au-delà du 31 janvier 2021 », indique un document d’information déposé à la SEC par Nutanix le 26 octobre, rapporte CRN. Le document précise que le conseil d’administration est activement engagé avec un cabinet spécialisé dans la recherche d’un nouveau CEO qui devrait être « nommé en temps opportun ».

Lors de la publication des derniers résultats financiers de Nutanix au mois d’août, Dheeraj Pandey a annoncé qu’il souhaitait se retirer de la société qu’il a créée il y a 11 ans. Il a alors révélé que Bain Capital Private Equity avait investi 750 millions de dollars.

Interrogé par nos confrères, Dheeraj Pandey a expliqué qu’après 11 ans à la tête de l’entreprise, c’était le meilleur moment pour partir en beauté. Le cofondateur de Nutanix, âgé de 45 ans, n’est pas entré dans les détails sur ce qui a motivé sa décision. Il a toutefois indiqué que la pandémie de Covid19-19 n’y était pas étrangère. « C’est une chose extrêmement personnelle, où cette pandémie m’a fait beaucoup réfléchir à ce qui compte vraiment », a déclaré l’ingénieur et homme d’affaires. « Lorsque vous avez cette concentration et cette énergie folles pour vraiment donner vie aux idées, cela a des conséquences néfastes. Cela a vraiment un impact sur vous, votre famille et les personnes proches. La pandémie a été dure pour nous tous. J’ai hâte de passer plus de temps avec mes enfants, ma famille et ma femme. Et simplement avoir l’espace et la flexibilité nécessaires pour lire et écrire. »

Il a expliqué qu’il quittait une entreprise entre de bonnes mains. « Je sais que nos 6.000 employés, nos 18.000 clients et nos plus de 10.000 partenaires distributeurs porteront le flambeau et iront de l’avant », a conclu Dheeraj Pandey.