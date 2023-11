La jeune pousse française NumSpot annonce lancer la première version de sa plateforme de cloud souverain en mai prochain, pour les organisations des secteurs public, santé et financier traitant de données sensibles.

Sa plateforme open source devrait être certifiée ISO 27001 et HDS (hébergeur de données santé) dès son lancement. NumSpot vise à l’enrichir au fur et à mesure par un catalogue de services managés Kubernetes, OpenShift et bases de données.

« Il serait bien que l’on arrive à avoir un HDS qui va sur du SecNumCloud (visa de sécurité de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information) », commente le président exécutif de la société, Alain Issarni, ancien directeur des systèmes d’information de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) et ex-DSI de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), lors de la conférence de presse.

La start-up est adossée à Docaposte (26%), Dassault Systèmes (maison-mère d’Outscale, dont la solution cloud 3DS est qualifiée SecNumCloud) (19%), Bouygues Telecom (19%) et la Banque des Territoires (36%). Elle dispose du système d’exploitation d’Outscale mais les couches ajoutées doivent également être certifiées SecNumCloud au cours du premier semestre 2024.

Numspot est d’ores et déjà référencée par la centrale d’achat hospitalière CAIH et a signé des projets avec France Services et CNP Assurances. Alter Way, Devoteam, IBM, Octo et Sopra Steria figurent parmi ses partenaires intégrateurs. Deux activités de conseil de Docaposte – Softeam et Openvalue – le sont également.