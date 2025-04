NumSpot progresse dans la construction de son offre de cloud public, open source et souverain. La société issue de l’alliance entre Docaposte, Dassault Systèmes, la Banque des Territoires et Bouygues Telecom lance officiellement sa plateforme de services PaaS managés.

Elle initie son offre avec trois services parmi les plus attendus sur le marché, à savoir Kubernetes pour la gestion des charges de travail conteneurisées, OpenShift pour leur orchestration et la base de données relationnelles et objet PostgreSQL. Ces services sont adossés à l’infrastructure Cloud public qualifiée SecNumCloud 3.2 d’Outscale, filiale cloud de Dassault Système.

Parallèlement, NumSpot progresse dans le processus de qualification SecNumCloud de sa plateforme avec l’obtention du jalon J1 et la validation de la stratégie d’évaluation de ses services cloud. Cette qualification concerne spécifiquement l’encapsulation de la couche IaaS d’Outscale et l’ensemble de la couche fondatrice pour l’offre de services PaaS (Compute, stockage, réseau et gestion d’identité).

« Les entreprises et les administrations souhaitant avoir la certitude de pouvoir conserver le contrôle de leurs données et garder l’agilité du cloud pour accélérer leur transformation numérique ont désormais une solution pérenne à leur disposition », commente dans un communiqué Eric Haddad, président de NumSpot. « Il s’agit d’une première étape, notre plateforme va être amenée à s’enrichir rapidement et régulièrement avec des nouveaux services répondant aux enjeux stratégiques de nos clients ».

NumSpot espère convaincre une cinquantaine de clients des services IaaS d’Outscale de commencer à également consommer ces nouveaux services PaaS.