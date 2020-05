Intel s’est fixé un objectif audacieux : atteindre la neutralité carbone en 2030 et apporter sa pierre au barrage contre le changement climatique.

Dans une interview accordée à CRN, le vice-président exécutif et directeur général du Client Computing Group de la société, Gregory Bryant (photo) a expliqué que lcelle-ci allait s’atteler à l’élimination du carbone et de l’eau et à supprimer les déchets dans la conception et l‘utilisation des PC. « Nous avons développé un ensemble de challenges mondiaux qui, selon nous, marqueront une nouvelle ère ou un nouveau chapitre de la responsabilité des entreprises », a-t-il déclaré. « Nous reconnaissons, évidemment, que l’action d’Intel représente une énorme composante de ces challenges mondiaux. Mais nous reconnaissons également qu’Intel, aussi grand soit-il, ne pourra pas atteindre ces objectifs sans le partenariat d’autres entreprises, de ses clients, de ses partenaires, des différentes entités gouvernementales à travers le monde, etc. » Il a expliqué que pour créer des PC plus durables et économes en énergie, la firme de Santa Clara s’appuiera sur la technologie des capteurs et travaillera avec les fournisseurs de matériaux sur les emballages recyclables.

Intel développe également une feuille de route en matière de développement durable, laquelle aura un impact sur une « variété de gammes de produits et impliquera de travailler sur le plus long terme sur des architectures plus durables et plus efficaces en matière d’énergie. »

Gregory Bryant a encore ajouté que ce plan n’était pas complètement différent des autres programmes industriels de la société tels que le projet Athena destiné à développer avec les OEMs et les fournisseurs de composants une nouvelle norme en matière énergétique pour les portables ultra-minces. Selon lui, bien que cette initiative « zéro carbone » soit nouvelle à l’échelle de l’industrie, elle s’appuie sur les progrès qu’Intel a déjà fait pour réduire la consommation d’eau, recycler la plupart des déchets non dangereux et rendre ses processeurs et systèmes plus économes en énergie.

La société va créer un cadre industriel qui fournira des lignes directrices sur la manière de réduire, de réutiliser et de récupérer les matériaux. Ce cadre sera disponible pour l’ensemble de l’industrie, y compris pour les concurrents.

« Nous avons une position unique de leader dans l’industrie technologique. Pour nous, il est très important de travailler avec nos fournisseurs et partenaires pour faire avancer l’ensemble de l’industrie », a conclu le dirigeant.