Hitachi Solutions, intégrateur et spécialiste de la mise en œuvre de la plateforme Microsoft Dynamics 365, recrute une vingtaine de nouveaux collaborateurs pour soutenir sa très forte croissance sur le marché français. Hitachi Solutions France souhaite recruter des experts partageant ses valeurs et qui souhaitent intégrer une structure en croissance continue. Ces derniers pourront alors travailler sur des projets à très forte valeur ajoutée dans des secteurs dynamiques à l’image du celui de la distribution (retail). Rejoindre Hitachi Solutions est également une réelle opportunité d’intégrer une entreprise mondialement connue et à l’origine d’une centaine de projets structurants réalisés avec succès.

Le détail des postes présentés est disponible ici