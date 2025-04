nLighten France, acteur incontournable des Datacenters Edge de nouvelle génération, complète son cercle de partenaires stratégiques en annonçant un accord de premier plan avec CS2R Availability Services qui a racheté en 2024 les activités de Sungard AS France

CS2R est un pure player du DRaaS et du BaaS, avec des solutions de continuité d’activité qui adressent à la fois le caractère hybride des infrastructures et des besoins accrus de sécurité, de conformité, et de prévisibilité des coûts de ses clients. À ce jour, ses équipes ont la charge de la gestion des sauvegardes de près de soixante clients en France, représentant plusieurs milliers de serveurs sauvegardés chaque jour, plus de 90 tests de secours et 4 ou 5 secours réels par an, avec un taux de réussite de 99,9 %.

nLighten France a une mission claire : bâtir un écosystème neutre, résilient et innovant, au service de ses clients et partenaires. Aujourd’hui, nLighten France franchit une nouvelle étape avec l’arrivée de CS2R dans son Datacenter de Lognes (PAR1), leur troisième implantation en Île-de-France.

L’arrivée de CS2R enrichit le réseau de partenaires de nLighten France avec des solutions IT toujours plus performantes. CS2R apporte ainsi son expertise en PRA (Plan de Reprise d’Activité), Disaster Recovery et Backup as a Service pour garantir une continuité d’activité sans faille. À travers cette annonce, nLighten démontre une nouvelle fois sa capacité unique à intégrer un partenaire stratégique dans son réseau et à positionner les notions d’innovation, de qualité, de performance, de résilience, de confiance et de neutralité au centre de sa stratégie de croissance.