Niji, qui va fêter son vingtième anniversaire l’an prochain et emploie désormais près de 900 personnes, a discrètement ouvert une agence à Singapour en début d’année. Déjà présente à Rennes, où est situé son siège social, à Nantes, Paris, Lille, Lyon et Bordeaux, la société de services numériques explique cette ouverture à l’international par un changement de stratégie. Son portefeuille comportait jusqu’à présent des enseignes B2C, principalement orientées vers les services. Or, depuis près de quatre ans, l’ESN bretonne est partie à la conquête de clients plus industriels, essentiellement B2B et de ce fait souvent internationaux en termes de gouvernance et de déploiement géographique. C’est pour les accompagner dans leur stratégie de développement au-delà de nos frontières, « par une approche et une offre sans couture » qu’elle a pris ce virage. Si elle a fait le choix de Singapour pour ses premiers pas en dehors de l’Hexagone – après plusieurs voyages d’étude réalisés en 2018 et 2019 en Asie – c’est notamment parce que la Ville-Etat concentre aujourd’hui l’essentiel des investissements français en Asie du Sud-Est, avec plus de 10 milliards d’euros investis par an et plus de 700 filiales d’entreprises tricolores présentes sur l’île. Elle compte toutefois enrichir son portefeuille local de clients européens et locaux.

Comme on s’en doute, la crise de Covid-19 n’a pas épargné Singapour. Si la mise en place par les autorités locales de mesures draconiennes a permis de minimiser l’impact sanitaire, elle a en revanche participé au ralentissement économique, notamment au premier semestre, obligeant l’équipe Niji locale à s’adapter.

Cette dernière, qui compte 3 personnes, est dirigée par Adrien Thomas, anciennement Business Development Manager à l’agence parisienne, qui s’est porté volontaire pour ce challenge. Articulée autour des trois fondamentaux de l’entreprise (conseil, design & technologie), l’équipe se focalise plus particulièrement sur les solutions Salesforce. Les premiers contrats ont été signés cet été.

« L’ouverture de cette première filiale à l’étranger est une étape importante dans le développement de Niji. C’est aussi une fierté de pouvoir projeter et continuer de construire l’entreprise hors de nos frontières. Cette dimension internationale est attendue à la fois par nos clients français mais aussi souhaitée par nos salariés, en quête, pour certains, de nouvelles perspectives », commente dans un communiqué Hugues Meili, président-directeur général de la société. « Nos ambitions sont fortes et maîtrisées avec la constitution à Singapour, d’ici les douze prochains mois, d’une équipe de 10 personnes (consultants, designers et experts technologiques), nous permettant d’accompagner les marques françaises et européennes mais aussi les entreprises singapouriennes, de l’idée à la réalité, dans leurs enjeux de transformation numérique. Depuis 19 ans, nous sommes le témoin et l’accompagnateur de mutations profondes chez nos clients. Ce retour d’expérience singulier et plurisectoriel s’avère précieux, comme le confirment les premiers échanges tenus avec l’écosystème local et les premiers contrats gagnés depuis janvier dernier. »