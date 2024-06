Fournisseur de services télécoms en marque blanche Networth Telecom, vient d’annoncer le rachat de 50% du capital de deux de ses distributeurs, Policlem et TelcoSud, spécialisés respectivement dans le machine to machine et la téléphonie dans le cloud.

Société de trois personnes créée en 2020 par Clément Trecanni et réalisant 2 M€ de chiffre d’affaires sur un parc de plus de 13 000 clients BtoB, Policlem a notamment développé une forte expertise dans le domaine de la télésurveillance. Elle affiche une forte dynamique de croissance avec un chiffre d’affaires qui double chaque année, et un bon résultat opérationnel.

Plus récente – elle a été créée en 2022 – la société Telcosud s’est également constitué un parc client conséquent grâce au savoir-faire de son dirigeant Florian Pelen dans le déploiement et la production de services de téléphonie dans le Cloud.

« Dans les deux cas, ces sociétés ont développé une capacité à vendre en volumes et disposent d’un important potentiel de croissance, souligne Richard Aubry, président de Networth Télécom. Mais par manque de moyens, manque de personnes, manque de structure, manque de process et manque d’industrialisation, elles faisaient face à une crise de croissance ».

Or l’industrialisation, c’est l’un des points forts de Networth Telecom, poursuit Richard Aubry. Le groupe dispose par ailleurs d’un important trésor de guerre qu’il va donc mobiliser pour aider Policlem et TelcoSud à se développer et à passer la crise.

Bien implanté sur les métiers de la monétique et de la téléassistance, Networth Telecom voit donc dans cette opération l’opportunité de se positionner sur une troisième verticale MtoM, l’alarme, raffermissant au passage sa position sur un marché aux marges importantes et à la fidélisation élevée, et de conforter sa dynamique de croissance dans la téléphonie dans le Cloud.

Société de 55 personnes, Network Télécom a réalisé un chiffre d’affaires de 26 millions d’euros en 2023, en croissance (purement organique) de 43% par rapport à 2022. Pour l’exercice en cours, l’opérateur clichois s’est fixé comme objectif de doubler son résultat opérationnel (de 1,5 à plus de 3 M€), en se focalisant sur ses produits à forte marge comme les licences UCaaS et le mobile.