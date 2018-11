Dixième trimestre de croissance consécutif pour Netapp qui annonce un chiffre d’affaires de 1,52 milliard de dollars en hausse de 7% pour son second trimestre de l’exercice fiscal 2019. Une croissance tirée notamment par ses ventes solutions de stockage 100% flash, qui ont progressé de 29% en un an. Celles-ci atteignent désormais un rythme de 2,2 milliards de revenus annuels, soit environ un tiers de ses ventes totales.

Ses produits stratégiques, autrement dit ses solutions 100% flash, ses infrastructures convergées & hyperconvergées et ses solutions de Cloud hybride, pèsent 70% de ses ventes totales de produits et sont en croissance de 15%. Ses produits matures (gestion des données, systèmes de stockage traditionnels, sauvegarde et restauration…) pèsent 30% et progressent de 4%. Netapp a également annoncé une hausse sensible de son bénéfice GAAP à 241 M$ (+38%).