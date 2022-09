L’éditeur spécialisé dans la cartographie et le pilotage des compétences annonce l’acquisition de l’éditeur français WiserSkills, positionné comme lui dans le domaine de la gestion de talents. Mais autant Neobrain excelle dans l’identification et la valorisation des compétences des salariés, autant WiserSkill s’illustre dans la planification stratégique de la main d’œuvre.

En l’occurrence, il s’agit de simuler et d’anticiper l’évolution des métiers et des besoins en compétences des entreprises dans la durée en fonction de leur stratégie afin d’optimiser leurs plans de formation et de recrutement, explique Paul Courtaud, président-fondateur de Neobrain.

Société d’une vingtaine de personnes, servant une quinzaine de grands clients (tels que le Groupe La Poste, la Société Générale, Groupama, la Caisse d’Epargne, EDF ou la SNCF), WiserSkills permet à Neobrain d’enrichir le périmètre fonctionnel de son offre dans un domaine qu’il avait identifié comme prioritaire pour se positionner comme un acteur de référence sur son marché.

Fort de sa dernière levée de 20 M€ en avril dernier, Neobrain s’est en effet lancé dans une stratégie d’internationalisation. Le rachat de son principal concurrent français lui permet ainsi de solidifier son marché domestique pour mieux attaquer l’international.

Les deux fondateurs de WiserSkills, Jean-Bernard Girault et Carole Menguy, poursuivent l’aventure avec Neobrain, le premier comme directeur du développement des comptes stratégiques et la seconde comme directrice technique (chief product officer).

Renforcé de WiserSkills et fort d’un effectif de 120 personnes et d’une base d’une centaine de clients, Neobrain vise désormais 10 M€ de revenus récurrents en 2023, soit 12 M€ de chiffre d’affaires.