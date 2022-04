Éditeur d’une solution de cartographie, pilotage et planification des compétences, Neobrain vient de finaliser une levée de fonds de 20 M€ en série A qui va lui permettre de poursuivre son développement accéléré. Créée en 2018, la société revendique déjà 80 clients grands comptes et 300.000 utilisateurs de sa solution. Passée de 15 à 80 collaborateurs en deux ans, elle a bouclé son exercice 2021 sur un chiffre d’affaires de plus de 3 M€ en croissance de près de 200%.

Une performance qui a convaincu son investisseur historique Breega, qui avait déjà injecté 3 M€ en mai 2020, de réinvestir. Trois nouveaux fonds sont entrés à cette occasion : Alter Equity, Crédit Mutuel Innovation et XAnge. Avec Breega, ils lui ont apporté 13 M€ de capital. Les 7 M€ restant lui ont été apportés sous forme de dette bancaire.

Parmi les catalyseurs de cette performance : son outil job & skills framework, qui aide les entreprises à construire leur référentiel de compétences. Cet outil a remporté un franc succès au cours de l’année écoulée, explique Paul Courtaud, fondateur de Neobrain. Élément clé de sa plateforme, cet outil permet aux entreprises d’anticiper l’évolution de leurs métiers et de donner plus de souplesse et d’adaptabilité à leur organisation.

Autre facteur de succès : l’indirect, qui représente les deux tiers de ses ventes. L’éditeur a réussi à embarquer une quarantaine de consultants de grands cabinets de conseil (Capgemini, Deloitte, Accenture et PwC) qui prescrivent son offre et la déploient chez leurs clients. Et des discussions sont actuellement en cours avec un grand intégrateur SAP pour qu’il s’investisse dans le développement d’un connecteur standard entre Neobrain et SAP. Devenu un add-on parmi d’autres de SAP, Neobrain espère ainsi s’ouvrir son immense base installée. Des connecteurs comparables pourraient être ensuite mis en œuvre en relation avec des partenaires d’autres éditeurs de SIRH tels que Workday, TalentSoft ou Oracle.

Les 20 M€ obtenus vont lui permettre d’enclencher son internationalisation et de poursuivre l’enrichissement de sa technologie. La première étape de son déploiement international va être l’Allemagne où la startup vient de répondre à ses premiers appels d’offre. Elle espère y ouvrir rapidement un bureau et générer au moins 1 M€ de CA la première année. La seconde étape sera la Grande Bretagne début 2023 suivie d’une implantation aux USA dans la foulée.

Côté fonctionnalités, Neobrain compte investir en priorité dans trois nouveaux outils : une solution de staffing interne de projets ; une interface permettant aux équipes RH de discuter avec la direction de l’impact sur les ressources humaines d’une stratégie – par exemple, un projet de décarbonation – et enfin un outil de visualisation et de pilotage des compétences pour les managers afin de les aider à optimiser la performance de leurs équipes.

Sur l’année en cours, Neobrain prévoit d’ouvrir une centaine de recrutements et anticipe d’au moins doubler son chiffre d’affaires.