Nathalie Marques succède à Ilhem Djebali au poste de directrice des ventes indirectes de Nutanix en France. Ce dernier a rejoint Varonis le mois dernier.

Forte de plus de vingt ans d’expérience dans la distribution informatique, Nathalie Marques a été channel manager Europe du Sud de Vast Data pendant quelques mois. Avant cela, elle était responsable de compte partenaire chez Pure Storage où elle a travaillé pendant plus de six ans. Elle a également été ‘Channel Team Leader France’ chez Veritas et ‘Distribution Account Manager’ chez Symantec pendant sept ans.

Dans son nouveau rôle, elle reportera à Philippe Dosset.