Le pionnier français des services d’interconnexion de cloud définis par logiciel (SDCI) annonce la nomination de Myriam Buzy au poste de directrice générale. Après une levée de fonds de 100 millions d’euros l’an dernier, Intercloud continue à renforcer son équipe de direction pour soutenir ses plans de mise à l’échelle. Plus tôt dans le mois, Luc Imbert avait déjà rejoint la direction au poste de directeur Produits.

« L’expansion est une priorité pour InterCloud en 2023, c’est donc le moment idéal pour renforcer notre équipe de direction afin que nous puissions nous concentrer sur les piliers fondamentaux de l’excellence commerciale, de l’orientation client et de l’apport de valeur dans nos fonctions de support », commente dans un communiqué Jérôme Dilouya, PDG d’InterCloud.

Myriam Buzy apporte 20 ans d’expérience dans le secteur financier et une décennie de travail dans l’IoT et les télécommunications. Avant de rejoindre InterCloud, Myriam Buzy était directrice financière du groupe Sigfox. Elle a débuté sa carrière en tant qu’ingénieur au Ministère de l’Agriculture, puis a passé huit ans chez Mazars en audit et conseil.

« Je suis impatiente de contribuer à l’expansion de l’entreprise dans la région EMEA en veillant à ce que l’entreprise soit structurée et gérée d’une manière qui soutienne nos plans à long terme et nous permette de continuer à offrir les meilleurs niveaux de service à notre équipe, nos clients et nos partenaires », déclare La nouvelle DG.