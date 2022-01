MYPE, société de consulting et de formation leader en France sur Excel et Power BI, annonce la signature d’un accord avec ISOGRAD, société propriétaire de la certification TOSA®, afin de rendre éligibles au CPF ses formations Excel et Excel VBA.

Depuis notre création, nous croyons à l’automatisation des tâches bureaucratiques (reporting, traitement de données, analyse de données), que ce soit dans Microsoft Excel avec le langage VBA, ou avec sa version augmentée, Power BI. Bénéficier de la certification TOSA®, connue de tous, et de son éligibilité au Compte Personnel Formation est un grand motif de fierté pour nos équipes, souligne Augustin de la Fouchardiere, fondateur de la société de conseil et de formation.

Power BI et Excel sont et resteront nos deux outils de prédilection. Ils sont d’ailleurs très complémentaires, comme le démontre l’add-on Power Query, ou bien Power Pivot, disponibles sur les 2 logiciels, et à la base de l’architecture de Power BI Desktop . Aujourd’hui, nous préférons affirmer notre caractère de spécialistes sur ces technologies, plutôt que communiquer sur un ensemble de logiciels, et, à la fin, ne rien connaître, précise Augustin de la Fouchardiere.

L’entreprise déclare avoir réalisé plus d’une dizaine de missions de consulting s’appuyant sur la technologie Excel VBA depuis sa création, notamment l’automatisation des bilans de vente d’un grand groupe de E-commerce récemment. la société prévoit encore une fois d’appliquer ses cas pratiques et méthodes de consultants au sein de cette nouvelle offre de formation.