L’entreprise de services numériques de la Chapelle-sur-Erdre (44) souhaite s’inscrire dans une démarche de développement durable en lançant une nouvelle offre de services engagée et responsable ancrée dans l’économie de la fonctionnalité. Mismo s’est pour cela associé à HP, l’un de ses partenaires historiques, en s’engageant au plus haut grade atteignable dans son programme Impact Change Maker, le volet développement durable de son programme partenaires Amplify.

« On croit beaucoup à l’engagement développement durable de HP, justifie Antoine Lebreton, PDG de Mismo. Ils ont fait le ménage dans leurs fournisseurs, sont passés à une énergie 100% renouvelable, ont fait un gros travail d’écoconception sur leur produit, ont réduit leur consommation, amélioré leur indice de réparabilité… De quoi proposer des produits plus durables et plus aisément insérables dans l’économie circulaire ».

Pour l’instant, Antoine Lebreton n’en dit pas plus sur cette offre. Seules indications : elle s’appuiera sur les matériels HP, adoptera une approche locative fondée sur l’usage et devrait être lancée courant 2023.

La conception de cette nouvelle offre avec HP fait écho à plusieurs autres initiatives de l’entreprise pour réduire son impact social et environnemental. Depuis cette année, Mismo se fait par exemple accompagner par le prestataire spécialisé Open Lande dans sa transformation éco-responsable. L’entreprise a participé à son programme de Fresque de l’Entreprise Responsable. Des ambassadeurs ont été formés pour que chaque collaborateur prenne conscience de sa capacité à agir à son niveau et pour faire émerger un plan de progrès en amont de la réalisation d’un second bilan carbone. L’entreprise, qui a fêté ses trente ans cette année, a également achevé un grand chantier de rénovation de ses locaux.

Après une année 2021-2022 marquée par un recul de l’ordre de 11% de ses revenus lié au déclin de son activité négoce, et aux difficultés de recrutement, Mismo espère stabiliser son chiffre d’affaires cette année autour de 19 M€ dans un contexte de détente sur les approvisionnements et sur les recrutements. Sa marge reste stable elle aussi, portée par le dynamisme des services managés, de l’édition de logiciels, de l’intégration de logiciels comptables et de pilotage RH et de la cybersécurité.