Pour la deuxième année consécutive, Mind7 Consulting est retenu comme partenaire du célèbre Club Décision DSI, cette fois en qualité de membre Platinium. L’expertise de l’ESN notamment sur les sujets du data (Big Data, Analytics), notamment Temps réel, et de la digitalisation des processus (RPA, Process Mining, BPM, no code…) répond en effet aux sujets d’intérêt des DSI.

Le Club Décision DSI est la plus importante organisation française de décideurs informatiques. Un réseau indépendant et privé de 1300 décideurs informatiques, CIO, DOSI, DSI et RSI au sein duquel siègent 14 DSI Ambassadeurs de leurs secteurs d’activité, une Présidente et un Vice-Président. Chaque année, le Club décision DSI identifie 40 sociétés innovantes afin de les présenter aux adhérents du Club. Le Club Décision DSI rassemble des hommes et des femmes d’expérience, animés par la volonté de mener des actions qui soutiennent d’autres Directeurs des systèmes d’information (DSI) dans la réalisation de leurs projets professionnels.

En reconduisant sa participation au Club, Mind7 Consulting démontre sa volonté de poursuivre les premiers échanges et travaux entrepris en 2020 qui lui ont permis de tisser des relations constructives avec les autres membres du Club. Partage d’expériences, ateliers, rencontres thématiques, etc., sont autant d’initiatives passionnantes qui ont permis à Mind7 Consulting de présenter ses domaines d’expertise et de créer des synergies porteuses.

En qualité de partenaire Platinium, Mind7 Consulting souhaite aller encore plus loin en 2021 et apporter son aide aux DSI dans une période où leur rôle est de plus en plus stratégique pour leurs organisations.

Andrea ZERIAL, co-associé de Mind7 Consulting « Notre participation au Club Décision DSI en 2020 nous a permis d’intégrer un cercle dynamique où les notions d’échange de bonnes pratiques et les retours d’expériences sont des données clés. Nous sommes fiers d’avoir été retenus pour cette participation en 2021 et allons illustrer concrètement aux membres DSI notre capacité à les accompagner depuis la réflexion amont jusqu’à la réalisation concrète de leurs projets digitaux. »