Pandémie de Covid-19 oblige, les solutions pour simplifier le travail à distance se multiplient. C’est dans ce contexte que Microsoft fait son entrée dans le marché de l’EXP (Plateforme de l’Expérience Employé). La multinationale a lancé, le 4 février 2021, une plateforme unifiée pour les salariés. Promesses à la clé : faciliter le travail collaboratif, la formation continue et la gestion des ressources humaines à distance.

Viva aidera les employés à « se ménager des pauses régulières, des plages de travail et d’apprentissage ciblés, tout en alimentant leurs managers en informations analytiques sur [leur travail] d’une manière qui garantit le respect de leur vie privée », explique Microsoft dans son communiqué.

Cette plateforme est vue comme une opportunité par les partenaires qui s’attendent à être sollicités par leurs clients pour sa mise en œuvre et pour les accompagner dans les changements organisationnels qui en découleront. Interviewé par CRN, Reed Wiedower, le responsable des alliances mondiales de Microsoft chez Cognizant, déclare : « En cette période de pandémie, les gens n’en peuvent plus. J’ai vécu des journées avec 10 ou 12 réunions consécutives de 30 minutes. C’est brutal. Être capable d’identifier quand ce genre de chose se produit est un énorme avantage… [Avec ce genre d’outil,] si les collaborateurs ne prennent pas de pause déjeuner pendant une semaine, les managers ne pourront plus l’ignorer ».

Pour l’heure, Viva regroupe 4 modules :

• Viva Connections : une interface numérique personnalisable, conçue comme un point d’accès unique aux communications internes, avantages sociaux, etc.

• Viva Topics : la promesse d’un accès rapide aux contenus autour de rubriques et fiches thématiques lors de l’utilisation d’Office 365, SharePoint ou Teams.

• Viva Insight : dédié à l’accompagnement de la conduite du changement (bien-être des collaborateurs, suggestion de nouveaux modèles organisationnels…)

• Viva Learning : pour favoriser le développement des compétences en mettant à disposition, dans un lieu unique, toutes les ressources de formation de l’entreprise.

Microsoft précise que les interfaces Connections et Learning seront disponibles le mois prochain dans Teams et seront doublées d’une application mobile plus tard dans l’année. Viva Topics est disponible en tant qu’application complémentaire aux offres de Microsoft 365 ; Insights est disponible sur Teams. L’application Learning pourrait, à partir de cette année, être intégrée aux principaux systèmes de gestion de formation du marché, notamment Cornerstone OnDemand, Saba et SAP SuccessFactors.