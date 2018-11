Dans un communiqué paru ce jour, Microsoft France annonce que plus de 6000 clients utilisent déjà ses services cloud sur ses quatre datacenters français ouverts en mars dernier. Les trois quarts sont des clients français. L’éditeur saisit l’occasion pour rappeler qu’il a été le premier à adhérer à la norme ISO 27018 (qui porte sur le traitement des données personnelles dans le Cloud), et qu’il est le premier acteur majeur du Cloud Public à être certifié Hébergeur de Données de Santé (HDS) en France.

« L’adhésion des clients à nos solutions locales et la certification des autorités constituent un signal fort pour notre écosystème de 10 500 partenaires », commente Laurence Lafont, directrice du marketing et des opérations de Microsoft France. « Ces annonces libèrent le potentiel de croissance du Cloud Microsoft en France », ajoute l’éditeur. Un Cloud qui représente déjà 30% de ses revenus à l’échelle mondiale (soit 30 milliards de dollars l’année dernière) et dont la brique collaboration et communication (Office 365) est déjà utilisée par 80% des entreprises du CAC 40, selon Microsoft.