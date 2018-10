C’est une véritable surprise : Microsoft a rejoint l’Open Invention Network (OIN), une communauté dédiée à la protection de Linux et d’autres logiciels open source contre les risques liés aux brevets. Plus surprenant encore, il apporte à l’OIN quelque 60.000 brevets (hors Windows) dont il est titulaire.

Ce changement de cap, l’éditeur de Redmond l’assume. « Nous savons que la décision de Microsoft de rejoindre l’OIN peut sembler surprenante pour certains », reconnaît sur le blog Azure, vice-président et Deputy General Counsel de la société, Erich Andersen. « Ce n’est un secret pour personne qu’il y a eu des frictions entre Microsoft et la communauté open source sur la question des brevets. Pour les autres qui ont suivi notre évolution, nous espérons que cette annonce sera considérée comme la prochaine étape logique pour une entreprise à l’écoute de ses clients et de ses développeurs, qui est fermement attachée à Linux et à d’autres programmes open source. »

Selon lui, cette décision est dictée par la volonté des développeurs qui ne veulent avoir à choisir entre Windows, Linux ou .NET et Java. « Ils veulent que les plates-formes cloud prennent en charge toutes les technologies. Ils souhaitent déployer des technologies à la périphérie – sur n’importe quel périphérique – qui répondent aux besoins des clients. Nous avons également appris que le développement collaboratif via le processus open source peut accélérer l’innovation. »

Rappelant qu’en 2008, la société avait ouvert des parties de ASP.NET provenant de sources tierces, Erich Andersen affirme l’attachement de Microsoft à Linux (un attachement déclaré il y a quelques années après une longue opposition). « Nos employés contribuent à plus de 2.000 projets, nous fournissons un support de premier ordre pour toutes les principales distributions Linux sur Azure ».

Dans son billet, le responsable de l’éditeur indique encore qu’il espère que la décision de microsoft attirera « de nombreuses autres sociétés vers l’OIN, renforçant encore le réseau de licences au profit de la communauté open source ». « Nous sommes impatients d’apporter notre contribution à l‘OIN et à ses membres, ainsi qu’à travailler avec la communauté pour aider les développeurs et les utilisateurs open source à protéger l’écosystème Linux et à encourager l’innovation avec des logiciels open source », conclut Erich Andersen.

Fondé en 2005 par IBM, Novell, Philips, Red Hat, et Sony, l’OIN compte aujourd’hui 8 membres (Google, IBM, NEC, Philips, Red Hat, Sony, Suse et Toyota), ainsi que deux membres associés (Canonical et TomTom). Le réseau revendique à ce jour 2.631 détenteurs de licences, parmi lesquels des entreprises comme Ford, SAP, Canon, Yamaha, Salesforce ou Intersys, ainsi que la détention d’environ 1.300 brevets, dont 750 brevets américains.