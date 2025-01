Microsoft démarre l’année 2025 en taillant à nouveau dans ses effectifs. Elle réduit sa force de travail de 1%, soient plus de 20.000 personnes concernées sur 228.000, selon Business Insider. La division sécurité du géant de Redmond est également affectée.

Pour rappel, plus de 10.000 emplois ont été supprimés en janvier 2023 et des licenciements ont eu lieu en 2024 malgré des bénéfices records. Microsoft a déclaré un bénéfice net de 22 milliards de dollars au quatrième trimestre de son exercice fiscal 2024 et a vu ce chiffre passer à 24,7 milliards de dollars au premier trimestre de l’exercice fiscal 2025, terminé en octobre dernier.

« La transformation induite par l’IA modifie le travail, les artefacts de travail et le flux de travaille dans tous les rôles, fonctions et processus d’entreprise », a déclaré Satya Nadella, PDG de Microsoft, en octobre dernier. L’intelligence artificielle a bon dos. En 2022, l’éditeur de Windows avait déjà supprimé 1% de ses effectifs.

Par ailleurs, Cloud Software Group, la maison mère de Citrix et Tibco, a également confirmé des licenciements cette semaine.