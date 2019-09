Chez Microsoft France, la rentrée est traditionnellement un moment fort, à commencer pour les partenaires. L’éditeur organise ainsi le 24 septembre sa conférence de rentrée à l’intention de ceux qui n’ont pas eu l’opportunité de se rendre à Inspire en juillet à Las Vegas – ils étaient tout de même 380 à faire le voyage cette année. Cette conférence se tiendra dans ses locaux d’Issy-les-Moulineaux et devrait réunir plus de 400 participants.

Au programme : une plénière et des ateliers avec les interventions de la directrice de la division partenaires, Agnès Van De Walle, et des principaux managers de son équipe. Ce sera l’occasion pour Microsoft de revenir sur les principales annonces d’Inspire, le programme partenaires et ses initiatives en matière de montée en compétence des partenaires. L’éditeur prévoit notamment de mettre l’accent sur son nouveau parcours de certification Cloud Fundamental for Azure qu’il souhaite promouvoir auprès des équipes commerciales de ses partenaires.

Autre temps fort de cet automne auquel les partenaires seront associés : son événement Envision (nouvel avatar des Tech Days/experiences) qui se tiendra le 14 novembre . Comme les années passées, les partenaires pourront exposer à des conditions préférencielles. Cette année, une quarantaine d’entre pourront aussi participer sur place à un salon recrutement, le Job Recrut Day, sur le moule de celui que l’éditeur a organisé en avril dernier au bénéfice d’une vingtaine de ses partenaires (parmi lesquels Exakis, Capgemini, Claranet, Linkbynet, Avanade…). Lors de cette première cession d’avril, l’éditeur avait mobilisé quelque 380 étudiants d’écoles d’ingénieurs qui étaient venus postuler aux offres d’emploi proposées par les partenaires.

Enfin, en novembre-décembre, Microsoft ira à la rencontre des partenaires en régions dans le cadre de son tour Go Cloud. Six dates sont programmées (à Nantes, Bordeaux, Lyon, Aix/Marseille, Lille et Paris). L’occasion encore une fois de relayer les messages d’Inspire et, pour les partenaires, d’entrer en contact direct avec les équipes Microsoft. Un tour qui sera un temps fort pour les partenaires, d’après Agnès Van De Walle, pour qui les outils digitaux ne pourront jamais remplacer complètement le contact humain dans la gestion des partenaires. Une évidence qu’il est toujours bon de rappeler à l’heure où seule une infime partie des partenaires (environ 600 sur 10.500) bénéficie d’un interlocuteur dédié au sein de l’équipe partenaires de Microsoft.