En dépit de milliards de dollars de bénéfices, Microsoft gèle les salaires de ses employé·e·s à temps plein.

Le PDG du géant de Redmond, Satya Nadella, justifie sa décision par « l’environnement concurrentiel » et « les incertitudes macroéconomiques globales ». « Pour rester une entreprise conséquente, nous devons maintenir une position de leader dans nos activités à grande échelle d’aujourd’hui, en générant suffisamment de rendement pour investir et mener la prochaine vague, tout en restant à la frontière de la performance et de l’efficacité. C’est dans ce contexte que nous prenons nos décisions et que nous investissons dans notre personnel, notre entreprise et notre avenir », écrit-il dans un mémo interne. « Nous maintiendrons notre budget de primes et d’actions cette année encore mais nous ne le surfinancerons pas autant que nous l’avons fait l’année dernière, le ramenant ainsi plus près de nos moyennes historiques ».

Cette annonce survient quelques semaines seulement après la publication de résultats financiers qui demeurent en hausse. Comme le souligne The Register, « les actionnaires ne vont pas de mourir de faim ».

Pour mémoire, Satya Nadella a reçu près de 55 millions de dollars en rémunérations au cours de l’exercice 2022, soit une hausse de 10% par rapport à l’année précédente.

Pour rappel également, Microsoft annonçait 10.000 licenciements en janvier dernier, après avoir recruté massivement pendant la pandémie.