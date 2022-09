En ce mercredi 28 septembre, s’ouvre la conférence de rentrée partenaires de Microsoft France. Celle-ci se tiendra au siège de Microsoft France à Issy-les-Moulineaux. Microsoft attend près de 300 participants sur place et plusieurs milliers d’autres en ligne.

Principal sujet à l’ordre du jour : la mise en œuvre opérationnelle le 3 octobre de son nouveau programme partenaires baptisé Microsoft Cloud Partner Program (MCPP). Le sujet est brûlant : lorsque les modalités du nouveau programme ont été annoncées au printemps, beaucoup de partenaires certifiés se sont rendu compte qu’ils risquaient d’avoir le plus grand mal à remplir les nouveaux critères d’éligibilité pour rester certifiés.

De fait, deux grandes évolutions viennent compliquer la donne pour les partenaires : ils seront jugés non plus seulement sur leur aptitude à former leurs salariés sur ses technologies mais sur leur capacité à recruter de nouveaux clients et à faire en sorte que ces derniers utilisent les solutions auxquelles ils souscrivent.

Au cours d’un entretien qu’il nous a accordé aujourd’hui en visioconférence, Gilles d’Armon, le directeur de la division partenaires et startups de Microsoft France, a admis qu’appliqués de façon rigoureuse tels qu’ils avaient été définis initialement, les critères du nouveau programme auraient laissé de côté bon nombre de partenaires aujourd’hui certifiés. Mais un assouplissement des critères d’éligibilité intervenu il y a quelques jours devrait finalement permettre à la majorité d’entre eux de prétendre à la certification dans le nouveau programme et de bénéficier des avantages afférents.