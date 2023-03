Le fabricant de puces mémoire Micron annonce l’une de ses plus grandes pertes trimestrielles à l’occasion de son deuxième trimestre de l’exercice 2023, clos le 2 mars dernier, soit -53% par rapport aux 7,79 milliards de dollars de revenus enregistrés au deuxième trimestre de l’année 2022, quand l’entreprise profitait de la pandémie de Covid-19.

Le PDG de la société, Sanjay Mehrotra, attribue cette chute au ralentissement du marché des puces et à l’inflation : « Le marché de la mémoire et du stockage des semi-conducteurs est confronté au pire ralentissement des 13 dernières années, avec des prix exceptionnellement faibles. Nous avons procédé à une baisse des effectifs ». Selon The Register, la taille envisagée à présent dans les effectifs serait de 15%.

Les revenus générés par la vente de DRAM se sont élevés à 2,7 milliards de dollars le trimestre dernier, soit 74% du chiffre d’affaires (CA) total de Micron. Le chiffre d’affaires trimestriel des NAND s’est élevé à 885 millions de dollars, soit une baisse de 20% par rapport au trimestre précédent.

Micron envisage cependant une amélioration progressive de son CA à la fin de l’année, en particulier du fait de l’engouement suscité par l’Intelligence Artificielle (IA) – notamment ChatGPT – qui nécessite de très importantes quantités de mémoire et de stockage.

SEMI, l’association mondiale de l’industrie des semi-conducteurs, prévoit également un record de production de 9,6 millions de plaquettes de silicium de 300 mm par mois en 2026 mais envisage une contraction cette année après une forte croissance du marché en 2021 et 2022.